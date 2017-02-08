 

Ильхам Алиев позвонил Лукашенко обновлено

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонной беседы говорилось об успешном развитии двусторонних азербайджано-белорусских отношений, с удовлетворением были отмечены проведенный в конце прошлого года официальный визит президента Лукашенко в Азербайджан, успешное исполнение договоренностей, достигнутых в ходе визита. Была выражена уверенность в том, что связи между двумя странами в политической, экономической и других сферах будут развиваться и впредь.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, поговорили о дальнейших встречах на уровне президентов.

Глава государства поблагодарил белорусскую сторону и лично президента Александра Лукашенко за демонстрацию справедливой позиции и решительные шаги в связи с экстрадицией в Азербайджан Александра Лапшина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, расценил этот шаг как соблюдение верховенства закона и международных конвенций, проявление отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.

Александр Лукашенко выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за благодарность.

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