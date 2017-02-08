 

США координируют с Россией действия в Эль-Бабе

 

Военные США обсуждают с коллегами из России операцию в сирийском Эль-Бабе в рамках дискуссий по предотвращению конфликтных ситуаций в небе над Сирией, сообщил в среду официальный представитель Пентагона Джон Дорриа, передает РИА Новости.

"Мы регулярно общаемся с русскими по поводу продолжающейся операции в Эль-Бабе", — сказал он в ходе телефонного брифинга из Багдада.

По словам Дорриана, "мы обсуждаем, что собираемся делать, где наносить удары, чтобы гарантировать, что мы не бомбим друг друга".

С октября 2015 года между военными РФ и США действует меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии.

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