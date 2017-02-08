В Армении выдача блогера Александра Лапшина превратилась в трагедию общенационального масштаба. А казалось бы, в чем дело? Беларусь экстрадировала в Азербайджан по запросу через Интерпол гражданина России и Израиля. При чем тут, спрашивается, Армения?

Но армянские политики наперебой обвиняют друг друга и госорганы, в парламенте кипят страсти, депутаты допрашивают министров чуть ли не с пристрастием, отдельные народные избранники бегут на митинг перед посольством Беларуси в Ереване, где народ выкрикивает матерные лозунги в адрес президента Лукашенко и его представителей на местах.

Звучат призывы отозвать армянского посла Армена Хачатряна из Минска, а тот оправдывается: мол, я ничего не мог сделать. Задумались в Ереване о выходе из всех объединений, в которые Армения входит вместе с Беларусью: ОДКБ и Евразийский союз.

Оправдывается даже премьер-министр Карапетян: мол, мы не можем влиять на нелогичные поступки людей и даже стран (открытый и достаточно оскорбительный намек на Лукашенко и возглавляемое им государство).

В поисках выхода из ситуации (а ведь прецедент такого рода, когда побывавшего незаконно в Карабахе выдают по запросу Азербайджана, однозначно скажется на «посещаемости» «НКР») в Ереване обещают увеличить «поток туристов» на оккупированные азербайджанские территории. При этом внятно не объясняя, как этого можно добиться и почему не было сделано ранее? Один из депутатов заявил о желании группы журналистов из Санкт-Петербурга приехать в «НКР», не назвав ни одного имени. В общем, перечислять можно долго.

И вот на фоне всего этого безумия, очень похожего на панику, глава МИД Армении Эдвард Налбандян делает в парламенте заявление: «У Азербайджана сдали нервы».

Проговорив как мантру фразу о том, что выдача Белоруссией блогера Александра Лапшина Азербайджану не повлияет на количество посещающих Нагорный Карабах, Налбандян сказал, что Азербайджан потерял равновесие, у него сдали нервы и теперь эта страна хочет вывести из равновесия и других.

Ну, вообще-то очевидно, что Азербайджану удалось основательно вывести Армению из равновесия. Настолько, что министр Налбандян, чье ведомство возмущенные армяне как раз и обвиняют в этом мощнейшем дипломатическом поражении, не нашел ничего лучше, чем сказать о «нервах Азербайджана».

Александр Лапшин в Азербайджане сегодня был ньюсмейкером N1. Но никакой паники не было. Наоборот, царило спокойствие и радость от хорошо выполненной работы. Лапшин, пообещавший с издевкой вновь приехать в Баку в обход «черного списка», действительно оказался в столице Азербайджана. Только в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.

Вот и остается армянской стороне рвать на голове волосы и нести несусветную чушь. Ведь как оказалось, по большому счету Лапшин нужен был только Азербайджану (в суде) и Армении (на свободе). Россия и Израиль, чьим гражданином он является, даже не потребовали у Минска его выдачи. Это и понятно. Лапшин для Москвы был только лишь эпизодом в споре с руководством Беларуси. Ну, а в Израиле этого блогера не особо и любят. Он умудрился облить грязью и эту страну, о чем уже писали израильские СМИ.