Причем, если это когда либо произойдет, то инициатором создания женских батальнов в грузинской армии по праву можно будет считать депутата Ирину Барбакадзе. Именно она является автором законопроекта, внесенного только что в парламент страны об обязательной военной службе для прекрасной половины населения Грузии.

Можно полагать, что воспетые поэтами очаровательные дамы “На холмах Грузии прекрасной” пока и не подозревают, что законодательный орган уже успел оперативно зарегистрировать письменное обращение депутата. А жаль. Им не мешало бы знать, какую участь уготовила для прекрасного пола госпожа И.Барбакадзе.

Она предлагает называть дам словом «джарискали», что означает “военнослужащая”. Приток женщин в армию по мнению депутата “серьезно усилит боеспособность вооруженных сил”. И все это со ссылками на ключевые принципы и положения закона «О гендерном равноправии». Прохождение военной службы “на деле выровняет женщин в правах с мужчинами”, полагает депутат. Нельзя сказать, что до последнего времени этим правом представительницы прекрасного пола были так уж обделены. Но они могли им воспользоваться по своему хотению. Если же инициатива Ирины Барбакадзе будет поддержана парламентом, то грузинок станут призывать в армию точно так же, как это узаконено в Израиле.

Призывницы заполнят боевые подразделения не только министерства обороны, но и министерства внутренних дел, службу госбезопасности, а также спецслужбы государственной охраны. Правда год назад тогдашний министр обороны Грузии Тинатин Хидашели обещала с 2017 года отменить обязательный военный призыв, поскольку принято решение перевести грузинскую армию полностью на контрактную основу. Но уже за несколько месяцев до 2017 года новый министр обороны Грузии Леван Изория объявил, что призыв в армию будет восстановлен. Это недавно подтвердил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Некоторые военные эксперты критически отнеслись к этим нововведениям. Так же, как и к намерениям усилить боеспособность армии за счет призыва женщин. Последние, судя по всему, особых возражений против расширения их прав этаким образом также не имеют …