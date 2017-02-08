Белый дом не будет отменять антироссийские санкции

Речи об отмене санкций США против России по Крыму не идет, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

Он также отказался комментировать внесенный в Конгресс законопроект, требующий отменять любые санкции только с одобрения Конгресса.

"В отношении санкций мы имеем дело с двумя их пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред США при ООН Никки Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет. Что касается других санкций, то не хочу забегать вперед законопроекта", — сказал Спайсер.