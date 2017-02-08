В Румынии уже неделю земля дрожит в прямом и переносном смысле. Несколько небольших, но ощутимых подземных толчков в течение последних дней были зафиксированы, но не замечены на фоне сотрясающих страну акций протестов, подобных которым здесь не видели со времен революции 1989 года. Вслед за призывом отменить экстренное постановление правительства об изменениях в Уголовном кодексе, смягчающих ответственность за коррупционные правонарушения, сотни тысяч манифестантов потребовали отставки действующего правительства. Противостояние набирает обороты.

Манифестации «идут на рекорд»

Помимо землетрясений, в Румынии прошли сильные ливни, которые на западе страны привели к выходу рек из берегов и затоплению автодорог, а в других районах снегопады вот-вот обернутся стихийными бедствиями. В другое время эта информация привлекла бы к себе пристальное внимание не только общественности и СМИ, но и, разумеется, руководства страны. Однако сейчас, пока на площадях больших и маленьких городов гремят антиправительственные лозунги, высшие эшелоны румынской власти заняты совсем другими вопросами.

В начале массовых выступлений число манифестантов в Бухаресте перевалило за 150 тысяч и еще столько же вышло на протесты в уездных городах. К пятнице общее напряжение как будто спало: в течение рабочего дня улицы, в основном, пустовали, и произошло лишь несколько запоминающихся событий. Так, в центре Тимишоары около сотни горожан протестовали с заклеенными скотчем ртами, что символизировало глухоту правительства к голосу народа.

В городе Клуж-Напока, наряду с шумными протестами студентов крупнейшего румынского университета, на площадь Объединения в утренние часы вышли молодые мамы с маленькими детьми, в том числе, с грудничками. Надписи на плакатах гласили «Румыния не наша, а наших детей!», «Более мирно, чем так, невозможно», «У наших детей будут честные руководители, а не укравшие 199.999 леев», «Вы нас не слышите? Завтра нас будет больше» и др.

Женщины, выражавшие «поддержку мужьям», оказались правы. Сыграла ли роль румынская дисциплинированность по принципу «рабочий день от сих до сих», унаследованная от прежних поколений, или затишье было продиктовано иными факторами, но к вечеру пятницы протесты возобновились. Причем, в выходные дни на площадь Виктории в Бухаресте вышли порядка 300 тысяч человек. В других городах страны было, в целом, столько же манифестантов.

На территории страны число протестующих варьировало от сотни человек, как, например, в Александрии уезда Телеорман, вотчины руководства правящих социал-демократов, до нескольких десятков тысяч в других городах – Клуж, Сибиу, Яссах, Тимишоаре, Констанце и прочих. В трехмиллионном Бухаресте к протестующим горожанам присоединились жители провинций, и в темное время суток площадь Виктории являла собой невиданное зрелище, когда по призыву включались экраны сотен тысяч мобильных телефонов.

«Заграница нам поможет»

Как известно, немало румынских граждан трудится в странах Евросоюза, да и вдали от Европы имеются крупные диаспоры выходцев из Румынии. Митинги солидарности румыны провели, можно сказать, по всему миру – от Нью-Йорка до Шанхая. Европейские манифестации прошли не только в столицах, включая Хельсинки, но и в десятках других крупных городов – Италии, Франции, Бенилюкса и т.д. Наиболее постоянными стали выступления в Софии, в которых приняли участие и болгарские активисты, и в Брюсселе. Лозунги всюду были сходны с румынскими оригиналами, а особо запомнился парижский призыв – «Cinenusare, nuvreaschimbare», то есть, «Кто не прыгает, не скачет, тот перемен не хочет».

Впечатляющими моментами антиправительственных выступлений в Бухаресте можно назвать общее исполнение национального гимна стоявшими на площади и выражение благодарности тем, кто поддержал манифестации из-за рубежа. На стенах зданий были спроецированы слова послания: «Thankyou, foreignAmbassadors», то есть «Спасибо вам, иностранные послы», а также «ThankyouBulgaria» - «Спасибо, Болгария». Одним из первых ответил глава бельгийской дипломатической миссии, написавший в соцсетях «Youarewelcome» - не за что, мол, или, выражаясь изящнее, «не стоит благодарности».

Представители Запада и ЕС еще при первой массовой волне румынских выступлений выразили беспокойство относительно правительственного постановления, ставящего под удар антикоррупционные мероприятия. Далее, после встречи с главным прокурором румынского Управления по борьбе с коррупцией Лаурой Ковеси, посол Великобритании Пол Бруммель охарактеризовал ее ведомство, как «ключевое». Мнение Госдепа США озвучил Марк Тонерс: «США глубоко обеспокоены недавними мерами правительства Румынии, которые подрывают правовое государство и ослабляют ответственность за финансовые преступления и коррупцию».

Мирный гнев румын

При рекордных масштабах протестов в Румынии, проявлений насилия или каких-либо подобных эксцессов, по сути, не было. Лишь в первый день февраля отличились футбольные «ультрас», бросавшие петарды и призывавшие штурмовать здание правительства. Несколько человек было задержано и привлечено к уголовной ответственности. В парламенте страны отказались проводить слушания по этому вопросу, поскольку приоритетным было названо принятие госбюджета на 2017 год.

Единственным заметным напоминанием оказалась реакция лидера правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгни на крики «Воры! Воры!» из уст оппонентов-оппозиционеров: «А петарды у вас есть?» Да еще румынские СМИ с явным сарказмом процитировали объяснение силовиков по поводу избиения «офицера под прикрытием» в ночь протестов – он, мол, «потерял равновесие и упал» при попытке обездвижить некоего гражданина.

Зато мэр Бухареста Габриела Фиря привлекла даже секретные службы страны к поддержанию порядка, «обладая информацией, согласно которой, по сообщениям масс-медиа за последние 24 часа, несанкционированные митинги в столице станут самыми крупными в постдекабрьский период (после 1989 года), а также по спонтанно появившимся сведениям последних часов, возможно внедрение представителей определенных организаций, желающих отклонения манифестаций от изначальной цели».

Благодаря доблести правоохранителей или в силу действительно мирного настроя манифестантов и отсутствия «представителей определенных организаций», никаких физических проявлений народного гнева зафиксировано не было. Даже возмутившее протестующих объявление о закрытии двух ближних к площади Виктории станций метро (людей могло быть и больше), не повлекло за собой никаких жестких реакций. Тревожное сообщение о внезапном задымлении на другой станции неподалеку быстро разъяснил государственный секретарь Раед Арафат – всего лишь неисправность электропроводки.

От закона до отставки

Румынские протесты называют «спонтанными», «несанкционированными», и до сих пор никто из представителей силовых и следственных органов даже не намекнул на организаторов манифестаций. Уточнению данного факта не помогли и признания задержанных «ультрас» в том, что они получили некую мзду. Вопрос «от кого?» остался без ответа. По крайней мере, для публики.

Столь мощным толчком массовому возмущению послужило принятие правительством экстренного постановления с весьма специфическим содержанием. Согласно внесенным в УК и УПК поправкам коррупционеры и финансовые правонарушители уходили бы от уголовной ответственности, если бы ущерб государству не превышал 200 тысяч румынских леев, или примерно 44 тысячи евро, - вспомним транспарант из Клуж-Напока об украденных 199999 леях. Также амнистировались бы причастные к коррупции, кому «светили» сроки до 5 лет.

Заметим, что председатель социал-демократической партии (СДПР) Ливиу Драгня в числе приличной «группы товарищей» по парламенту и правительству, прежнему и нынешнему, является фигурантом уголовного дела. Именно сейчас он пытается в судебном порядке оспорить приговор на 4 года тюрьмы по делу о превышении полномочий и о махинациях при проведении референдума 2012 года. СДПР в коалиции с Альянсом либералов и демократов является правящим большинством, и соответственно, формирует и направляет правительство Румынии во главе с социал-демократом Сорином Гриндяну.

«Президентская» партия Клауса Йоханниса, национал-либералы, хотя и пришла второй в электоральной парламентской гонке, оказалась в оппозиции. Еще до апогея протестов бывший премьер-министр Румынии Адриан Нэстасе написал в своем блоге: «Очевидно, что целью уличной операции была не «отмена» экстренного постановления. Последует, как я указывал несколькими днями ранее, «отмена» правительства, а затем – «отмена» выборов 11 декабря».

Председатель СДПР Драгня заметил в интервью местным СМИ, что люди в Бухарест съезжаются со всей страны и что для них организован транспорт: «Видна профессиональная организация, это не спонтанный митинг. Кто его организовал? Пока очень трудно сказать. Государственные институты крайне медленно набирают информацию. Общество должно узнать». По мнению, Ливиу Драгня на кону – его Социал-демократическая партия.

После того, как было заявлено об отмене правительством скандального экстренного постановления об изменениях в Уголовном кодексе, протесты в Румынии не прекратились: люди с удвоенной силой стали требовать отставки правящего кабинета. Премьер-министр Сорин Гриндяну констатировал отсутствие причин подавать в отставку, однако, за период протестов многие его однопартийцы покинули ряды социал-демократов. Среди них оказались и рядовые члены СДПР, и депутаты парламента, и давние преданные сторонники из числа крупных госчиновников, и даже действующий министр по вопросам деловой среды Флорин Жиану.

Социал-демократы не сдаются

Союзники социал-демократов по правящей коалиции тоже понесли потери: с поста вице-председателя Альянса либералов и демократов вынужден был уйти Каталин Бечу, спровоцировавший волну гнева в соцсетях критикой антиправительственных выступлений, где он назвал митингующих «кретинами» и «нацистами». При этом его партийная ячейка, едва преодолевшая в декабре избирательный порог, не преминула пересмотреть коалиционное соглашение с СДПР и вытребовала себе большие полномочия в контроле за принятием решений.

Пока на площади Виктории перед парламентскими и правительственными штаб-квартирами протестовали сотни тысяч румын, у дворца Котрочень, резиденции президента, собралось около двух с половиной тысяч сторонников правящего кабинета, которые потребовали отставки президента Клауса Йоханниса. Эту манифестацию шеф СДПР Ливиу Драгня назвал стихийной в отличие от основного митинга и обещал, что она разрастется, как «снежный ком».

Ливиу Драгня, называющий себя «очень честным человеком», который вопреки всем уголовным обвинениям «ничего не украл», в публичных высказываниях привлек внимание к румынскому президенту: «Я не выходил на улицу, на первом митинге был президент Йоханнис». Главный социал-демократ заявил: «Сразу после президентских выборов 2014 года СДПР была и остается в дальнейшем фактически принципиальной целью президента Йоханниса, который, кажется, хочет всю власть в Румынии». Он также нашел некоторые упущения в финансовой биографии главы государства – неоплаченные налоги в бытность профессора физики в Сибиу.

Банкиры, финансисты и еврочиновники поддерживают протесты

Отказываясь наотрез подавать в отставку, премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну не исключает поиска контактов с президентом и предлагает публичные консультации по спорным вопросам. Клаус Йоханнис, в свою очередь, уже запланировавший выступление в парламенте, заявил вполне определенно: «Ситуация в Румынии очень сложна. Но у нас тысячи людей на улице. Я верю в них. Верю в Румынию. Следует найти верное решение. Должно превалировать правовое государство, европейские ценности».

Среди этих тысяч людей были замечены такие известные в стране личности, как, например, Стефан фон Гроннинген, глава румынского «Raiffeisen Bank». Социал-демократы сочли некорректным присутствие на площади Виктории в гуще протестов иностранного гражданина и президента иностранного банка. В ответ на что фон Гроннинген, уже 20 лет пребывающий в Румынии, написал в соцсетях: «Сначала я отец, а потом – президент банка, и меня волнует будущее моих детей и страны, в которой я живу».