 

В Амстердаме обезвредили взрывное устройство

 

Голландская полиция обнаружила и обезвредила взрывное устройство в центре Амстердама, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы королевства.

"Взрывчатка была обнаружена в отеле-ресторане, расположенном на Лейденской площади", - уточнили в полиции.

По данным очевидцев, неизвестные бросили в заведение ручную гранату, которая не взорвалась. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили и не уточнили, сказав лишь, что речь идет о "небольшом взрывном устройстве".

В целях безопасности район был оцеплен полицией. Прибывшие на место взрывотехники обезвредили устройство. В настоящее время движение на одной из самых оживленных площадей Амстердама восстановлено, однако на месте сохраняется усиленное присутствие полиции.

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