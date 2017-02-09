Израиль атаковал пост армии Асада

Израильские военные обстреляли пост сирийских правительственных войск после падения артиллерийского снаряда на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

С израильской стороны пострадавших нет. Военные пока не говорят, был ли обстрел с сирийской территории преднамеренным или имел место случайный перелет снарядов через разделительную линию.

"После того как снаряд, выпущенный из танкового орудия со стороны Сирии, упал на севере Голанских высот, Армия обороны Израиля атаковала пост, принадлежащий сирийскому режиму", — сказано в сообщении.