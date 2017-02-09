Азербайджан добился знаковой победы в многолетней и почти бесконечной гибридной войне с соседом-противником. Арест, а затем экстрадиция известного и популярного в блогосфере Александра Лапшина, который в последнее время буквально зациклился на идее международного признания оккупационного режима в Карабахе, создали важный политический и правовой прецедент – поездка в зону оккупационного режима без разрешения верховной азербайджанской власти чревата неизгладимыми последствиями.

Конечно, фатальный фаталист Лапшин – это вовсе не великая богиня Монсеррат Кабалье, и он вне ореола всемирной славы, и в большей мере попал в эпицентр геополитики после того, как оказался в минском остроге. Однако, арест блогера, человека пишущего, в определенной степени вызвал международный резонанс. Обратите внимание, впервые арест блогера - человека опосредованно связанного со свободой выражения, вызвал весьма вялую реакцию полуживых либеральных институтов прав человека. В данном случае, это не связано с переформатированием миропорядка, девальвацией европейских ценностей, либо абсолютным упадком либерального оммажа, а скорее отчетливым пониманием того, что Лапшин грубо нарушил законы страны, находящейся в состоянии войны с другим государством. То есть, это, как любят повторять западные европейцы, сенситивный (чувствительный) вопрос для азербайджанских властей. Это вопрос, касающийся не столько свободы и прав гражданина, сколько вопрос сугубо политический, точнее этнополитический.

Скажем, если арест какого-то блогера в Азербайджане, преподнесенный оппозицией, как покушение на свободу слова может вызвать ропот немогучей кучки – небольшой социальной группы, то наказание Лапшина, в силу этнополитического характера вопроса, вызвало единую консолидированную поддержку всего азербайджанского социума. Даже самый бесшабашный пацифист и глобалист в Баку не решится осудить экстрадицию Лапшина, ибо это будет воспринято как вызов азербайджанской альма-матер. Лапшин стал большим григорианцем, чем сам Каталикос. Он стал озвучивать лозунги Театральной площади 88-го года, которые ныне не столь популярны даже в самом Ереване, где оппозиция в лице либерала Тер-Петросяна идет на выборы под лозунгами «Мир в Карабахе!». Выступление в защиту Лапшина равнозначно выступлению против всей страны. Полуживые либеральные институты вняли этой истине, и тихим молчанием обошли стороной скандальную выходку русского блогера.

И при таком раскладе, армянское правительство – единственная надежда Лапшина, попыталось создать иллюзию противостояния России с Азербайджаном. Дескать, вставшая с колен Россия своих граждан в обиду не дает, и великая держава не допустит выдачи Лапшина на растерзание (как выразился накануне Владимир Вольфович) в Баку. Хотя Лапшин в своих штанинах (как выражался другой Владимир Владимирович) носит и два других паспорта – Израиля и Украины, но агропропаганда Саргсяна прекрасно понимает, что спекулировать вмешательством этих стран априори нелогично и безрезультатно.

Израиль - не только военно-политический союзник Азербайджана, но и полутеократическая страна, которая традиционно и весьма условно относится к такой эфемерной ценности (как бы это цинично не звучало), как политические свободы гражданина. Что касается Украины, то арест Лапшина для этой страны в дни боев за Авдеевку превратился в лучший праздник и подарок жизни. Инструмент для манипуляций, сброшенный с небес.

Вот поэтому армянская пропагандистская машина сосредоточила все свое драгоценное внимание на «обострении российско-азербайджанских отношений». Однако, вскоре распалась и эта политическая комбинация. Весьма сдержанные заявления МИДа, Кремля сильно насторожили Ереван. Безусловно, Армения является военно-политическим союзником России. И этот союз скреплен обязательствами, исходящими из военно-политических соглашений. Но Еревану не стоит забывать о том, что и Азербайджан является близким политическим союзником России. И стратегическое партнерство с братским и дружественным российским народом является важнейшим приоритетным направлением внешней политики официального Баку. А союз Азербайджана с Россией скреплен личной дружбой и абсолютным взаимопониманием президентов Путина и Алиева. Учитывая крайнюю персонифицированность политсистем на постсоветском пространстве (а как быть в век кризиса политических идеологий?!), искренний и крепкий союз лидеров нации прочнее, чем соглашения, которые порой остаются в виде пигментных чернил на клочке бумаги, и отвергаются, скажем, армянским обществом.

Путин и Алиев - эти два ярких политических лидера понимают друг друга с полуслова, ибо им удалось создать такую гармонию в отношениях двух государств, что за какие-то несколько лет Россия стала восприниматься в азербайджанском обществе не как источник опасности, а как точка внешней опоры. Более того, возрастающая международная роль и глобальная мощь возрожденной из ельцинского безвременья России настолько укрепили региональную систему безопасности, в которой так заинтересован Азербайджан перед лицом внешней экспансии и интервенции цветных революций, что именно Россия превратилась в непререкаемый гарант стабильности и эволюционного (нереволюционного) развития стран региона. Порой в Армении забывают, что Россия не подвергая сомнению территориальную целостность Азербайджана, делает все для укрепления суверенной власти официального Баку. Кто-то может напомнить о перманентных скандалах вроде глупого и неуместного вопроса журналиста, адресованного Лаврову – главе МИД страны, формально состоящей в союзнических отношениях с Арменией. Так, главе МИД не пристало формально отвечать на подобные инсинуации, возможно заготовленные в тех кабинетах, кто и жаждет охлаждения союзнических отношений России и Азербайджана.

И вскоре заявление официального Минска поставило окончательную точку с первого взгляда в непростом деле Лапшина. Заявление Генпрокуратуры Беларуси вовсе обескуражило рассвирепевшую от бессилия и беспомощной ярости армянскую власть – оказывается ни Россия, ни Израиль за Лапшиным к Минску и вовсе не обращались. Лапшин нужен был лишь Азербайджану, дабы показать всем и в первую очередь Еревану, свою бескомпромиссную и решительную волю в борьбе за свой Карабах. И чем скорее в Ереване осознают эту истину, тем скорее воцарится мир на земле, где все еще проливается кровь юношей, которые должны строить духовные столпы завтрашнего дня…