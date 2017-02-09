Палата общин одобрила закон о Brexit

Депутаты Палаты общин британского парламента провели в среду финальное голосование по законопроекту о Brexit, документ был поддержан подавляющим большинством голосов. Как передает Интерфакса, "за" проект закона проголосовали 494 члена нижней палаты парламента Великобритании, "против" – 122.

Законопроект передан в Палату лордов - верхнюю палату парламента Великобритании.

Ранее 1 февраля депутаты поддержали данный законопроект во втором чтении.

Правительство Великобритании намерено провести законопроект по Brexit через парламент в начале марта и дать ход статье 50 Лиссабонского договора, которая инициирует процесс выхода из ЕС, для того, чтобы 31 марта начать этот процесс, который продлится два года.

Перед началом голосования депутатам от шотландской Национальной партии сделали выговор за пение гимна Евросоюза, а "теневой" министр по делам бизнеса Клайв Льюис заявил, что не будет отдавать свой голос за документ, и объявил об отставке.

Ожидается, что финальное голосование в Палате лордов может состояться 7 марта, пишут западные СМИ. После того, как проект закона будет одобрен двумя палатами британского парламента, премьер-министр страны Тереза Мэй сможет начать переговоры о выходе Великобритании согласно статье 50 Лиссабонского договора.

Законопроект, состоящий из 137 слов, был одобрен парламентариями без принятия поправок.