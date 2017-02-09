 

Мать Лапшина летит в Баку

Автор: Отдел информации 

Мать Александра Лапшина желает прилететь в Азербайджан, чтобы отслеживать судебный процесс над ее сыном. Об этом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на израильские СМИ, заявила сестра блогера Юлия.

«Моя мама хочет отправиться в Баку как можно скорее, чтобы на месте отслеживать ход судебного процесса», - говорит сестра Лапшина, экстрадированного в Баку из Минска 7 февраля.

Напомним, что ранее мать блогера, являющаяся гражданкой Израиля, обращалась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой о помиловании ее сына. Она направила письмо в МИД Израиля, которое передало его азербайджанской стороне.

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