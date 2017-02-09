 

Израильский «Железный купол» перехватил выпущенные из Египта ракеты

 

Израильская ПРО перехватила несколько ракет, которые были выпущены с территории принадлежащего Египту Синайского полуострова.

Как передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу, попытка обстрела активировала сирены воздушной тревоги в курортном городе Эйлат и его окрестностях.

«Ракеты были выпущены с территории Синая в направлении Израиля. Система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила несколько из них», — говорят военные.

«Информации о пострадавших не поступало. Наши силы прочесывают местность», — сказано в сообщении.

Самый южный город Израиля, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.

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