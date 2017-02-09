 

США признают иранскую армию террористической организацией

 

Белый дом может внести элитный иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, но Пентагон и разведка выступают против, пишет газета Washington Post.

По ее данным, разведчики и военные США сомневаются в целесообразности подобного шага, поскольку КСИР уже находится в списке американских санкций. Если же причислить их к террористам, это повлечет нежелательные последствия, в том числе в сфере борьбы с террористами в Сирии и Ираке, считают военные.

Например, американский закон об иностранных террористических организациях не рассчитан на борьбу с государственными подразделениями, пишет газета. В КСИР числятся более 100 тысяч военных, включая подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил. Разведка США подозревает, что КСИР занимается не только внутренней безопасностью в Иране, но и боевыми действиями в Ираке и Сирии против террористической группировки "Исламское государство".

При этом источник в Белом доме сказал газете, что администрация еще не приняла решения. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер отказался комментировать слухи об указе.

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