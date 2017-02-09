 

Иран запустил еще одну ракету

 

Иран осуществил пуск еще одной ракеты с той самой стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана, с которой 29 января была выпущена баллистическая ракета. Об этом рассказал анонимный американский чиновник, пишут СМИ.

Накануне был произведен пуск ракеты ближнего действия Mersad класса «земля-воздух». Она упала в 56 км от стартовой площадки, передает телеканал Fox News.

Официальный представитель Пентагона Кристофер Шервуд не смог прокомментировать эту новость.

«У нас нет дополнительной информации по этим сообщениям в прессе»,  ответил он на соответствующий запрос.

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