Иран запустил еще одну ракету

Иран осуществил пуск еще одной ракеты с той самой стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана, с которой 29 января была выпущена баллистическая ракета. Об этом рассказал анонимный американский чиновник, пишут СМИ.

Накануне был произведен пуск ракеты ближнего действия Mersad класса «земля-воздух». Она упала в 56 км от стартовой площадки, передает телеканал Fox News.

Официальный представитель Пентагона Кристофер Шервуд не смог прокомментировать эту новость.

«У нас нет дополнительной информации по этим сообщениям в прессе», — ответил он на соответствующий запрос.