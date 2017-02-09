 

Cамолет опасно сблизился с лайнером Трампа

 

В США расследуют недопустимое сближение самолета с Air Force One, в котором летел президент страны Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что инцидент произошел 3 февраля в небе над Флоридой. Трамп направлялся из Вашингтона в резиденцию Мар-а-Ларго на выходные.

По словам источников, самолет должен был лететь на расстоянии как минимум трех морских миль от борта Трампа. Однако два самолета в тот момент имели "визуальный контакт друг с другом".

Чиновники расследуют причины инцидента с потерей дистанции.

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