 

Путин раскритиковал западные СМИ

 

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму итальянской газете La Stampa, в которой назвал ее примером традиционных ценностей в журналистике. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает сайт Кремля.

«Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы (...), для которой всегда были традиционны такие ценности, как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю», — говорится в тексте поздравления.

В то же время российский лидер констатировал, что за последние годы ряд авторитетнейших западных СМИ «превратились в орудие для манипуляции общественным мнением», «где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств».

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