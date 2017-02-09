Массовые аресты членов ПКК в Стамбуле

Полиция Стамбула провела одновременные рейды по 74 адресам проживания подозреваемых в сотрудничестве с террористической Рабочей партией Курдистана (ПКК).

Как сообщает телеканал Habertürk, из 75 человек, на которых были выданы ордера на задержание, удалось поймать 58.

У этих людей изъяты пистолеты, помповое ружье, патроны, около ста граммов кокаина, два литра бензина, журналы и документы, связанные с деятельностью ПКК.

Cообщается, что задержанные были вовлечены в планы организации по осуществлению атак с применением взрывчатки, оружия и бутылок с зажигательной смесью.