 

Kapital Bank предлагает кредит в манатах под гарантию

 

Отныне все желающие взять кредит в манатах под гарантию могут сделать это в филиалах Kapital Bank (в столичных филиалах, Абшерон, Сумгаит и Гянджа). Для этого клиент должен предоставить в банк собственные средства в виде залога в валюте USD. При этом валюта клиента, размещенная в виде залога, страхуется.

Следует отметить, что минимальная сумма кредита составляет 300 манатов, срок  1-12 месяцев. Клиент может взять кредит в размере до 60% страхованного депозита. Годовая процентная ставка составляет 25%.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк удостоверение личности.

Подробная информация  https://kapitalbank.az/loans/manat?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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