 

Сирийские СМИ сообщили об авиаударе со стороны Израиля

 

ВВС Израиля нанесли авиаудар по сирийскому городу Эль-Кунейтра, расположенному на юго-западе страны. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в сирийских военных кругах.

Вертолет израильских ВВС атаковал один из жилых домов. При этом в воздушное пространство Сирии он не заходил. Ракета, по данным SANA, была выпущена с «оккупированных территорий» — Голанских высот.

В результате произошедшего никто не пострадал. В Дамаске назвали подобную атаку вопиющей, отметив, что она преследовала цель помочь бандформированиям. По словам представителей сирийских властей, это нападение не заставит сирийскую армию отказаться от борьбы с террористами.

В середине января командование сирийской армии сообщило, что израильские ВВС обстреляли военный аэродром Эль-Мезза, расположенный к западу от Дамаска.

Отношения между Дамаском и Тель-Авивом остаются напряженными, в частности из-за территориального спора по поводу Голанских высот. Израиль оккупировал их по итогам Шестидневной войны в 1967 году, однако Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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