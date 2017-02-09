Юноша задушил 45-летнюю возлюбленную

Жительница Гейчайского района Зульфия Али гызы Рагимова (1972 г.р.) была убита в собственном доме, расположенном по улице Набережная. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сураханского района.

Тело жертвы было обнаружено учительницей ее девятилетней дочери. Обычно Рагимова сама забирала дочь из школы. Однако 8 февраля она не пришла за ребенком, поэтому педагог была вынуждена проводить девочку до дома.

При обследовании тела патологоанатомы выяснили, что женщина убита путем удушения. Смерть Рагимовой наступила около десяти-одиннадцати утра.

Вскоре оперативники 30-го отделения полиции Сураханского района задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался сожитель женщины – житель Сабирабадского района Паша Джабраилов (1993 г.р.). Задержанный признался в содеянном.

В настоящее время прокуратура района выясняет мотив преступления.