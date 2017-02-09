Чиновники в Таджикистане будут изучать «школу» правления Рахмона

В Таджикистане государственные служащие и будущие дипломаты с этого года начнут изучать новый предмет под названием «Школа государственности Эмомали Рахмона», сообщает «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода) со ссылкой на ректора Института управления при президенте страны Хомидхона Нуриддинова. По его словам, проект нового курса разработан большой группой ученых и направлен в Академию наук Таджикистана.

Нуриддинов считает, что за два десятилетия Эмомали Рахмон продемонстрировал «великое искусство дипломатии и управления государством», и опыт работы «основателя таджикской государственности» с 1992 года по сей день является «великой школой», которую должны изучить все госслужащие и дипломаты.

Напомним, в 2016 году на некоторых факультетах Таджикского национального университета был введен курс лекций «Эмомали Рахмон – архитектор нового государства таджиков».

Ранее, в декабре 2015 года, в стране был принят закон «Об Основателе мира и национального единства – Лидере нации», который наделил Эмомали Рахмона особым пожизненным статусом и привилегиями.

Согласно закону, который имеет статус конституционного, Лидеру нации гарантируется неприкосновенность: его запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать. Неприкосновенны также имущество и недвижимость, принадлежащие Лидеру нации и его близким. Эмомали Рахмон и все члены его семьи пожизненно будут находиться под охраной органов госбезопасности. По окончании срока президентства Лидер нации будет обеспечен служебным автомобилем и водителем, бесплатным медицинским обслуживанием. Лидер нации будет получать пенсию в размере 80 процентов от суммы должностного оклада президента.

В апреле 2016 года таджикские депутаты учредили новый праздник — День президента. А в мае в Таджикистане состоялся всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию страны, который закрепил за Рахмоном пожизненное правление и обеспечил его сыну возможность баллотироваться в президенты на ближайших выборах.

26 октября депутаты нижней палаты парламента Таджикистана единогласно проголосовали за придание Эмомали Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана. Впредь на всех торжественных и праздничных мероприятиях республиканского уровня, на заседаниях правительства и парламента страны будет сооружено специальное место для Лидера нации, которое будет оснащено современными средствами связи и техники. В Уголовный кодекс республики добавлена статья 137 прим. 1, предусматривающая уголовную ответственность (до 5 лет тюрьмы) за публичное оскорбление или клевету в адрес Лидера нации, то есть конкретно Эмомали Рахмона.