 

Дело против Лейлы Шихлинской: обвинение в мошенничестве

 

Управление Росреестра по Москве обратилось в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере. Чиновники выявили хищение двух квартир на последнем этаже дома на самой дорогой улице Москвы - Петровке. Владелицей одной из них странным образом стала полная тезка народной артистки Азербайджана Лейлы Шихлинской, пишет «Лайф».

Как установили чиновники, две квартиры стоимостью более 500 миллионов рублей за последний год были переписаны с помощью поддельных документов на несколько лиц. Так, квартира площадью 336 квадратных метров и стоимостью около 250 миллионов рублей досталась некоему Абдулварису М. А вот соседняя квартира площадью около 400 квадратных метров, также расположенная на последнем этаже дома на Петровке, оформлена на Шихлинскую Лейлу Фарруховну.

Стоимость квартиры Лейлы Шихлинской в Москве также составляет 250 миллионов рублей (4,2 миллиона долларов). В случае признания сделок недействительными квартира может отойти в собственность государству.

Отметим, что народная артистка Азербайджана Лейла Шихлинская является основателем частной клиники Лейлы Шихлинской в Баку.

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