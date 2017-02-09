 

«Мы добросовестно исполнили свои обязательства» МИД Беларуси об экстрадиции Лапшина

 

Беларусь добросовестно исполнила международные обязательства при экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА.

«Экстрадиция  вопрос, лежащий исключительно в правовой плоскости. Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по международному договору по оказанию правовой помощи. Договоры должны соблюдаться»,  сказал Дмитрий Мирончик.

Александр Лапшин  гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011 года и октябре 2012-го.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Ранее заместитель генерального прокурора Белоруссии 26 января 2017 года вынес постановление о выдаче Лапшина Азербайджану для его уголовного преследования. Позже городской суд Минска признал это решение законным. Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой Лапшин мог опротестовать постановление Генеральной прокуратуры.

17 января заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение об экстрадиции блогера в Азербайджанскую Республику.

7 февраля Лапшин был экстрадирован в Азербайджан.

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