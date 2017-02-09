Беларусь добросовестно исполнила международные обязательства при экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА.

«Экстрадиция — вопрос, лежащий исключительно в правовой плоскости. Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по международному договору по оказанию правовой помощи. Договоры должны соблюдаться», — сказал Дмитрий Мирончик.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011 года и октябре 2012-го.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Ранее заместитель генерального прокурора Белоруссии 26 января 2017 года вынес постановление о выдаче Лапшина Азербайджану для его уголовного преследования. Позже городской суд Минска признал это решение законным. Верховный суд Белоруссии является последней инстанцией, в которой Лапшин мог опротестовать постановление Генеральной прокуратуры.

17 января заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение об экстрадиции блогера в Азербайджанскую Республику.

7 февраля Лапшин был экстрадирован в Азербайджан.