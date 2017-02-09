 

Россия объявила Румынию форпостом США

 

В Москве после появления на территории Румынии элементов противоракетной обороны США считают ее страной-форпостом, несущей угрозу безопасности России. Об этом в четверг, 9 февраля, в интервью Интерфаксу заявил директор четвертого европейского департамента российского МИД Александр Боцан-Харченко.

По его словам, все эти решения направлены, в первую очередь, против России.

«То, что это крайне осложняет взаимодействие и сотрудничество, — это факт. Но вместе с тем надо сохранять и использовать те возможности, которые есть», — отметил дипломат.

Боцан-Харченко добавил, что со стороны Бухареста «наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике».

Дипломат при этом отметил, что у России и Румынии есть основы для сотрудничества, «точки, на которые можно опереться для того, чтобы преодолеть неблагоприятную ситуацию в отношениях».

В мае 2016 года в Румынии официально был выведен на боевое дежурство комплекс ПРО Aegis Ashore. Аналогичный объект планируется запустить к 2018 году в Польше. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве считают систему ПРО в Румынии частью ядерного потенциала США, а не оборонительным комплексом.

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