Беларусь возмутила истерика в Армении

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что страна сделала свой выбор, и идеи об исключении ее из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеют оснований, передает Интерфакс.

"Предложения об исключении Беларуси из ОДКБ лишены правовых оснований", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что участие или неучастие в ОДКБ является сугубо добровольным делом, Беларусь "свой выбор сделала".

8 февраля руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что Беларусь следует исключить из ОДКБ. Такую точку зрения он высказал после экстрадиции обладателя российского и израильского паспортов Александра Лапшина в Азербайджан.

"Это не первый случай, когда Беларусь демонстрирует предвзятое отношение к армянской стороне. Экстрадиция блогера Александра Лапшина из Минска в Баку является сделкой в обмен на полученный орден", - сказал Багдасарян в парламенте в среду.