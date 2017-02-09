 

Беларусь возмутила истерика в Армении

 

Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что страна сделала свой выбор, и идеи об исключении ее из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не имеют оснований, передает Интерфакс.

"Предложения об исключении Беларуси из ОДКБ лишены правовых оснований", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что участие или неучастие в ОДКБ является сугубо добровольным делом, Беларусь "свой выбор сделала".

8 февраля руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что Беларусь следует исключить из ОДКБ. Такую точку зрения он высказал после экстрадиции обладателя российского и израильского паспортов Александра Лапшина в Азербайджан.

"Это не первый случай, когда Беларусь демонстрирует предвзятое отношение к армянской стороне. Экстрадиция блогера Александра Лапшина из Минска в Баку является сделкой в обмен на полученный орден", - сказал Багдасарян в парламенте в среду.

829 просмотров


Старости
Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы
Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы
Наша погода
Сегодня 2° / 0°
10 Фев 3° / -1°
11 Фев 4° / 1°
12 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.8252 AZN
1 EUR   =   1.9507 AZN
1 RUB   =   0.0309 AZN


Новостная лента

Кремль о передаче Японии Курильских островов
Беларусь возмутила истерика в Армении
Новый обвал доллара в Азербайджане 1,73 маната за доллар
Россия объявила Румынию форпостом США
Ильхам Алиев принял докладчика ПАСЕ по Азербайджану
«Мы добросовестно исполнили свои обязательства» МИД Беларуси об экстрадиции Лапшина
Дело против Лейлы Шихлинской: обвинение в мошенничестве
Чиновники в Таджикистане будут изучать «школу» правления Рахмона
Посол США встретился с азербайджанской оппозицией
Юноша задушил 45-летнюю возлюбленную
Ильхам Алиев встретился с семьей Чингиза Гурбанова фото
NIKOIL | Bank предлагает скидки по платежным картам Visa фото
Сирийские СМИ сообщили об авиаударе со стороны Израиля
Kapital Bank предлагает кредит в манатах под гарантию
Массовые аресты членов ПКК в Стамбуле
Путин раскритиковал западные СМИ
Cамолет опасно сблизился с лайнером Трампа
Иран запустил еще одну ракету
Азербайджан сократил антитеррористический список
США признают иранскую армию террористической организацией
Гражданина Азербайджана поймали в Петербурге с двумя килограммами гашиша
Израильский «Железный купол» перехватил выпущенные из Египта ракеты
Азербайджанская нефть подорожала
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Мать Лапшина летит в Баку