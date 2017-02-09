В Сирии погиб еще один турецкий военнослужащий

В боях за освобождение города Эль-Баб на севере Сирии от террористов организации «Исламское государство» погиб еще один военнослужащий ВС Турции, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Накануне в боях в городе погибли пятеро военнослужащих ВС Турции.

В целом с начала операции «Щит Евфрата» в боях на севере Сирии погибли 62 турецких военнослужащих.

ВС Турции 24 августа прошлого года при поддержке самолетов антитеррористической коалиции приступили к операции по освобождению сирийского города Джараблус от боевиков ИГ. Операция получила название «Щит Евфрата».