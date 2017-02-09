Украинские Ан-178 будут собирать в Азербайджане

Украинские самолеты Ан-178, которые, согласно контракту между ГП «Антонов» и азербайджанской грузовой компанией Silk Way Airlines, должны были быть поставлены из Украины в Азербайджан, будут собирать в Баку, сообщает haqqin.az со ссылкой на inforeactor.ru.

Согласно решению Министерства экономического развития и торговли Украины, три предприятия, входящие в состав концерна, еще в середине 2015 года были переданы в ведение государственного «Укроборонпрома», пишет издание.

Украинское правительство и новое руководство, назначенное концерну в 2014 году, сочли наиболее выгодным собирать транспортные самолеты Ан на территории другой страны. Ведь в таком случае можно будет заработать еще и на транспортировке всех составляющих.

Известно, что в мае 2015 года был заключен контракт между ГП «Антонов» и азербайджанской грузовой компанией Silk Way Airlines на закупку 10 транспортных самолетов Ан-178. И именно на территории Азербайджана начнут собирать новые самолеты Ан, сообщил посол Украины Александр Мищенко.

В связи с этим «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в настоящее время возводят ангары и помещения для сборки восьми воздушных кораблей из десяти на территории Азербайджана. Предполагается, что запустить данный процесс удастся уже в 2018-2019 годах. Еще два воздушных судна обязалась поставить украинская сторона к концу 2018 года.

Новая модель Ан-178 будет выпускаться взамен военно-транспортного Ан-12. Судьба других востребованных пассажирских, грузопассажирских и военно-транспортных самолетов этой серии, на выпуске которых концерн «Антонов» сосредоточился после распада Советского Союза, пока не известна. Возможно, на территории Азербайджана дела концерна пойдут лучше и производство проверенных временем легендарных самолетов будет налажено вновь, пишет издание.