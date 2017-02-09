Папа Римский о коррупции в Ватикане

Папа Римский Франциск признал факт существования коррупции в Ватикане и сурово осудил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних со стороны представителей церкви, следует из записи неформальной беседы понтифика с руководителями крупнейших католических монашеских орденов, которая опубликована в февральском юбилейном номере журнала иезуитов La Civiltà cattolica.

"Коррупция в Ватикане есть. Но я спокоен. Если возникает проблема, то я пишу записку святому Иосифу и кладу ее под статуэтку, которая стоит у меня в комнате. Это статуя спящего святого Иосифа. Так что теперь он спит на матраце из записок! Поэтому сплю я хорошо – это милость Божия. Всегда сплю шесть часов… Мой покой – это подарок Господа", — сказал Франциск в ходе встречи, которая состоялась в Ватикане 25 ноября минувшего года.

Несмотря на шутливый тон понтифика, в ходе беседы поднимались многие серьезные вопросы, связанные с современной жизнью римско-католической церкви. Папа, в частности, призвал монахов "никогда не умывать руки перед лицом проблем", но одновременно признал, что "в Церкви есть Понтии Пилаты, которые умывают руки, чтобы быть спокойными".

Во время разговора Франциску был задан вопрос о скандальных случаях, связанных с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних и с финансовыми злоупотреблениями со стороны некоторых представителей Церкви.

"По поводу сексуальных злоупотреблений: кажется, из четырех человек, которые совершают такие злоупотребления, двое сами подвергались им. Сеют злоупотребления в будущем — это разрушительно. Если в это вовлечены священники или монахи, ясно, что речь идет о присутствии дьявола, который разрушает дело Христово через того, кто должен был возвещать о Христе. Но будем говорить прямо: это болезнь. Если мы не убеждены, что это болезнь, то нельзя будет решить проблему", — сказал понтифик.

В четверг в Ватикане состоится специальная аудиенция, в ходе которой Папа Франциск примет руководство и сотрудников журнала La Civiltà cattolica по случаю выхода юбилейного, 4000-го номера издания иезуитов.