Ильхам Алиев: TANAP будет достроен вовремя

Работы по реализации проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) осуществляются согласно графику, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев принял в четверг вице-президента Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирила Маллера.

«Работы по реализации проекта TANAP осуществляются согласно графику и завершатся в намеченные сроки», - заявил Ильхам Алиев, отмечает официальный сайт главы государства.

Президент высоко оценил финансовую поддержку ВБ глобально важному проекту Южный газовый коридор.

Кроме того, Ильхам Алиев сказал, что при поддержке ВБ в Азербайджане реализуется много важных проектов, подчеркнул их значимость с точки зрения модернизации инфраструктуры.

«Развитие инфраструктуры в Азербайджане является важной составляющей нашей государственной политики», - отметил президент.

С.Маллер, в свою очередь, высоко оценил проводимые в Азербайджане экономические реформы.