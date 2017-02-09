Ильхам Алиев: TANAP будет достроен вовремя

Работы по реализации проекта строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) осуществляются согласно графику, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ильхам Алиев принял в четверг вице-президента Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирила Маллера.
«Работы по реализации проекта TANAP осуществляются согласно графику и завершатся в намеченные сроки», - заявил Ильхам Алиев, отмечает официальный сайт главы государства.
Президент высоко оценил финансовую поддержку ВБ глобально важному проекту Южный газовый коридор.
Кроме того, Ильхам Алиев сказал, что при поддержке ВБ в Азербайджане реализуется много важных проектов, подчеркнул их значимость с точки зрения модернизации инфраструктуры.
«Развитие инфраструктуры в Азербайджане является важной составляющей нашей государственной политики», - отметил президент.
С.Маллер, в свою очередь, высоко оценил проводимые в Азербайджане экономические реформы.