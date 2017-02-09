 

Посольство Израиля в Баку о деле Лапшина

 

Посольство Израиля в Азербайджане внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг блогера Александра Лапшина, сказал Sputnik Азербайджан заместитель посла Израиля в АР Амир Ром.

«Мы внимательно отслеживаем развитие дела Лапшина», — сказал дипломат.

При этом Ром отметил, что посольство находится в тесном контакте с заинтересованными сторонами по консульским и дипломатическим каналам.

Напомним, 7 февраля вечером Александр Лапшин был доставлен спецрейсом в Баку из Минска, откуда был экстрадирован решением Верховного суда Белоруссии.

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