Посольство Израиля в Баку о деле Лапшина

Посольство Израиля в Азербайджане внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг блогера Александра Лапшина, сказал Sputnik Азербайджан заместитель посла Израиля в АР Амир Ром.

«Мы внимательно отслеживаем развитие дела Лапшина», — сказал дипломат.

При этом Ром отметил, что посольство находится в тесном контакте с заинтересованными сторонами по консульским и дипломатическим каналам.

Напомним, 7 февраля вечером Александр Лапшин был доставлен спецрейсом в Баку из Минска, откуда был экстрадирован решением Верховного суда Белоруссии.