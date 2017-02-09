 

Азербайджан и Грузия объединились против незаконных пассажироперевозок фото

 

Азербайджан и Грузия достигли договоренности о применении нового вида разрешительных бланков для борьбы с незаконной деятельностью автоперевозчиков при транспортировке пассажиров по территории обеих стран.

Как сообщает в четверг Госслужба автомобильного транспорта Минтранспорта Азербайджана, данная договоренность достигнута на проведенном сегодня очередном заседании Смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению между Азербайджаном и Грузией.

Согласно сообщению, азербайджанскую делегацию возглавлял глава Госслужбы автомобильного транспорта Эльнур Абдуллаев, делегацию от Грузии - директор Агентства наземного транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Михеил Хмаладзе.

Также на заседании стороны пришли к соглашению об определении разрешений, требуемых для осуществления автомобильных перевозок в соответствии с растущим объемом товарооборота между странами.

В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся нынешней ситуации в области международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Грузией, рассмотрены аспекты обмена статистической информацией, проблемы, с которыми сталкиваются автоперевозчики при осуществлении грузо- и пассажироперевозок, и пути их решения, а также изучены перспективы развития в сфере автомобильных перевозок, другие актуальные вопросы.

В завершение был подписан соответствующий протокол.

 

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