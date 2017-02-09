 

В Ереване полицейские плюют в матерей погибших солдат фото

Автор: Отдел Армении 

Сегодня в Ереване на Республиканской площади напротив здания правительства матери погибших в ходе неуставных отношений солдат собрались на очередную манифестацию.

«Матери в черном», как их называют в Армении, уверены, что дела по фактам гибели их сыновей намеренно затягиваются со стороны генпрокуратуры и полиции РА. Они требовали от министра обороны РА Вигена Саргсяна принять и выслушать их.

С этой целью пять женщин ждали В.Саргсяна у заднего входа в здание правительства, и именно там, по словам одной из них - Ирины Казарян, произошел вопиющий инцидент с полицейскими.

По словам Казарян, отряд полицейских ППС сначала пытался силой вытолкнуть женщин из прохода, а после, когда женщины, схватившись за перила, пытались удержаться на месте, несколько полицейских плюнули в одну из матерей.

«Один из полицейских плюнул в Нану Мурадян, а когда я возмутилась и начала кричать на них, кто-то из них так же плюнул на меня», - сказала Казарян.

После инцидента с полицией одной из женщин стало плохо, на место прибыла карета скорой помощи.

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