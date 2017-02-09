Информация о том, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оценивает возможность введения в обращение купюр более крупного номинала, вызвала неоднозначную реакцию в экспертном сообществе.

Как известно, в настоящее время в Азербайджане удельный вес банкнот номиналом в 50 и 100 манатов в обращении составляет 90 процентов. А, к примеру, в США, на купюры достоинством $100 приходится 78% всей денежной эмиссии.

Исследователи из Гарварда утверждают, что крупные купюры нужны в первую очередь для отмывания денег, ухода от налогов и коррупции. Именно поэтому многие государства отказываются от крупных дензнаков. Так поступили в Индии, где приняли решение об изъятии из оборота купюр номиналом 500 и 1000 рупий. Еще раньше ЕС принял решение об изъятии из оборота купюры номиналом 500 евро.

В США решили избавиться от особо больших номиналов еще в середине прошлого века. Банкноты достоинством $500, $1 тыс., $10 тыс. стали официально выводить из обращения в 1969 году по распоряжению президента Ричарда Никсона. Сейчас вообще ходят разговоры о возможности упразднения стодолларовой купюры. И на этом фоне в Азербайджане появляется информация о возможности появления в стране крупного номинала.

По словам эксперта-экономиста Октая Ахвердиева, разговоры о необходимости введения новых крупных номиналов маната появились примерно 1,5-2 года назад. «Эту идею обсудили в верхах, но совершенно справедливо решили повременить», - заявил haqqin.az Ахвердиев.

Эксперт считает, что в настоящее время нет никаких объективных причин для появления купюр более высокого номинала.

«Даже если посмотреть на курсы маната к иностранным валютам, это не 5 тысяч манатов за один доллар, как было в 2005 году, и даже не 490 драмов, как в Армении сейчас. Когда курсы валюты исчисляются трех- или четырехзначными цифрами, можно провести деноминацию, что Азербайджан и сделал несколько лет назад. Мы этот процесс успешно прошли», - отметил Ахвердиев.

Экономист сказал, что введение крупных номиналов купюр, например, в 200 манатов, было бы оправдано только при случае 20-30%-ной инфляции в стране. Но этого нет.

В свою очередь президент Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев в беседе с haqqin.az коснулся вопросов ухода от налогов и коррупции в контексте возможного появления в Азербайджане нового номинала.

«Безусловно, крупные купюры увеличивают коррупционные риски в стране, во всяком случае, так считают и международные эксперты. Однако нестабильный курс маната, рост цен могут вынудить правительство пойти на введение нового номинала. При этом я не думаю, что это приведет к резкому росту коррупции в стране. Здесь больше вопросы экономики, торговли. И особо надо учитывать, что, к сожалению, безналичные расчеты в Азербайджане не развиты», - заявил Нуриев.