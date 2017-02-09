 

Депутат призвал Центробанк вмешаться: «Валютный рынок в нокдауне»

Автор: Отдел экономики 

Падение курса доллара по отношению к манату - временный процесс, не подкрепленный серьезными экономическими факторами. Пока сложно определить точные причины того, почему Центральный банк Азербайджана (ЦБА) пошел на укрепление маната. Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов. По его мнению, скорее всего, снижением стоимости доллара ЦБА стремится собрать американскую валюту. Однако через некоторое время доллар вновь будет дорожать.

Депутат коснулся значительной разницы цен в покупке и продажи валюты. Как сегодня уже отмечал haqqin.az, к примеру Bank of Baku покупает доллар по курсу 1,6, а продает по курсу 1,8. По словам Ахмедова, ликвидация 4%-ной маржи при обмене иностранных валют было верным решением.

«Установление маржи противоречило рыночным законам. Но в случае необходимости ЦБА имеет полномочия скорректировать разницу цен на покупку и продажу доллара», - отмечает депутат.

Ахмедов отметил, что постепенный переход на плавающий курс национальной валюты является стратегической линией азербайджанского правительства.

«Думаю, что колебания цен на валютном рынке страны продолжится еще 5-6 месяцев. До конца этого года манат окончательно определит свою реальную стоимость, которая зависит от ряда важных факторов, таких как мировые цен на нефть, спрос и предложение на иностранную валюту и соотношение импорта и экспорта страны. Если экспорт будет превалировать над импортом, то национальная валюта не сильно подешевеет. И наоборот, превышение импорта над экспортом скажется на низкой стоимости национальной валюты по отношению к доллару», - сказал эксперт.

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