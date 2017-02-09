Погрануправление ФСБ в Армении обратилось к haqqin.az

Пограничное управление Федеральной службы безопасности России в Республике Армения обратилось к haqqin.az с просьбой опубликовать ответ на недавнее заявление Национального комитета езидов Армении «Синджар», обвинив данную организацию в распространении ложной информации.

Как мы уже сообщали, пресс-служба Национального комитета езидов Армении выступила с заявлением. В нем говорилось, что жители единственного приграничного езидского села Тлик Арагацотнской области, которые в качестве питьевой воды используют воду пограничной между Арменией и Турцией реки Ахурян, уже в течение месяца лишены воды из-за неисправности помпового насоса. Глава «Синджар» Борис Мурази сообщил, что российские пограничники не разрешают специалистам пройти к насосной станции, установленной на реке Ахурян, требуя от них спецпропуск, который выдается только жителям села.

В связи с этой информацией Пограничное управление ФСБ России в своем официальном письме haqqin.az заявляет следующее:

«В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 приложения №1 постановления Правительства Республики Армения от 12.05.2011 года №735-Н «Об установлении пограничного режима на государственной границе Республики Армения и режима в пунктах пропуска через государственную границу», представители Службы национальной безопасности, полиции РА при Правительстве РА, Министерства транспорта и связи, налоговых или таможенных органов, иных государственных органов, а также те работники организаций, которые осуществляют местные и международные перевозки или перевозку и обмен почтовыми корреспонденциями, или обеспечивают ремонтные и эксплуатационные работы железнодорожных, автотранспортных дорог, водных магистралей, нефте- и газомагистралей, линий связи и электропередач, или осуществляют изучение, мониторинг окружающей среды, животных и растительного мира (в том числе лесов и специально охраняемых природных участков), водных ресурсов, атмосферы, земель, недр или их использование, эксплуатацию или государственный гигиенический и противоэпидемиологический контроль в установленном законодательством РА порядке допускаются по служебным и командировочным удостоверениям, выданным уполномоченным должностным лицом.

Таким образом, в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций, как в данном случае, пропуска не оформляются, а проход осуществляется по вышеназванным документам.

Господин Б.Мурази из-за незнания законодательства государства пытался ввести в заблуждение население Республики Армения через СМИ.

Более того, проблемы приграничных сел, находящихся на участках ответственности российских пограничников, являются и нашими проблемами, потому что более 80% военнослужащих являются гражданами Армении и живут в этих же населенных пунктах.

В каждом здании, где располагается администрация села (общины), имеется рабочий кабинет уполномоченного пограничной заставы, в обязанности которого входит консультирование жителей о порядке и правилах получения и использования пропусков на инженерно-технические сооружения для производства работ или другой хозяйственной деятельности.

Вместе с тем, предлагаем в будущем решать все возникающие проблемы и задачи совместно, ведь обеспечение надежной охраны государственной границы невозможно без участия местного населения».

Ранее глава Национального комитета езидов Армении «Синджар» Борис Мурази заявлял, что «сельчане на свои средства купили новую помпу, но выяснилось, что они не могут самостоятельно заменить старый насос, поскольку он расположен на участке, который находится под юрисдикцией российских вооруженных сил. Несущие здесь службу военнослужащие разъяснили, что необходим пропуск, но сельчанам непонятно, у кого они должны получить эти пропуска. Они обратились за получением пропусков в Службу национальной безопасности, однако их запрос остался без ответа».

По словам Мурази, жители села, занимающиеся в основном животноводством, лишены возможности поить животных: «Сельчане носят питьевую воду ведрами, а благодаря этой насосной станции они решали и другие бытовые нужды. Областная администрация, я считаю, предается безделью. Я прошу все правозащитные организации и СМИ держать этот вопрос в центре своего внимания».

Чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме, жители села даже грозились перекрыть трассу Армавир – Ереван.