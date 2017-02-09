Азербайджан заинтересовался российскими самолетами МС-21

Азербайджан заинтересован в российских гражданских самолетах МС-21, но о конкретных деталях пока рано говорить, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Эльмар Мамедъяров.

МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан». Первый испытательный полет запланирован на февраль-март 2017 года.

«Ездил уже наш представитель гражданской авиации, если я не ошибаюсь. Он, по-моему, и смотрел. Когда была презентация, он был тоже в зале и заявил, что это нас интересует. Авиапарк надо обновлять. Пока о конкретных деталях говорить рано», — сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что пассажирский самолет МС-21 будет поднят в воздух в начале весны 2017 года, все подготовительные работы идут по плану.