 

В Мосуле убит курдский лидер ИГИЛ

 

Курдский лидер радикальной группировки "Исламское государство" был убит в результате авиаудара ВВС международной коалиции, нанесенного по западной части иракского Мосула, которая по-прежнему контролируется боевиками, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление регионального совета безопасности Иракского Курдистана, передает РИА Новости.

"В 16:00 среды Валид Сархан аль-Курди (Walid Sarhan al-Kurdi), известный также как Абу Али аль-Курди (Abu Ali al-Kurdi), лидер ИГ из города Телль-Кайф (к северу от Мосула), был убит в районе Аз-Занджили на западе Мосула", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе авиаудара были убиты еще четыре боевика.

Западная часть Мосула пока остается под контролем боевиков. Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов ИГ в ходе начавшейся в октябре 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. В освобожденные районы вернулись уже около 30 тысяч человек, тогда как покинули свои дома около 190 тысяч человек.

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