Мамедъяров: «Я сказал Лаврову, пожалуйста, я готов…»

Баку готов принять участие во встрече в Москве глав МИД РФ, Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию, но предложений по конкретным срокам пока нет, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

«Идея прозвучала, когда я был в Москве. Сергей Викторович предложил провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Я сказал, пожалуйста, я готов», — заявил Мамедъяров.

По его словам, примерные сроки встречи не обсуждались.

«Это потребует согласования графиков. Пока предложений по конкретным срокам нам не поступало, но наше принципиальное согласие есть», — сказал глава МИД.