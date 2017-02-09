 

Армения отменяет официальные визиты в Белоруссию из-за Лапшина

Автор: Отдел информации 

Визит заместителя начальника полиции Армении Вардана Егиазаряна в Белоруссию отменен, передает пресс-служба правительства Армении, сообщает haqqin.az.

Решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна о командировании Вардана Егиазаряна в Белоруссию признано недействительным, отмечают в пресс-службе.

В.Егиазарян 2-5 марта должен был посетить Минск для участия в торжествах по случаю 100-летия милиции Белоруссии. О причинах отмены решения премьера не сообщается.

В минувшую среду в Ереване прозвучала острая критика в адрес Белоруссии после решения об экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что у Минска нет никаких оснований не выдавать блогера Баку. Он также призвал не раскручивать эту тему и выразил надежду на то, что израильские и азербайджанские власти смогут сами договориться о судьбе блогера.

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