Ильхам Алиев: «Апрельские боестолкновения являются внутренним делом Азербайджана»

Президент Ильхам Алиев считает внутренним делом Азербайджана события, имевшие место в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года, и столкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

"Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Мы не претендуем на армянскую территорию, хотя всем прекрасно известно, что нынешняя Армения создана за землях Азербайджана. Но мы не собираемся кому-либо отдавать наши территории. Поэтому апрельские боестолкновения, а также напряженность и столкновения на линии соприкосновения являются внутренним делом Азербайджана", - сказал Ильхам Алиев в четверг на встрече с семьей Национального героя Чингиза Гурбанова.

По его словам, карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что в конце декабря Армения попыталась, как и в апреле 2016 года, осуществить диверсию против Азербайджана, в результате чего погиб Чингиз Гурбанов.

"После апрельских боестолкновений Армения всячески стремилась вовлечь другие страны к конфликту. Однако эта политика завершилась фиаско. Декабрьская диверсия преследовала цель привлечь ОДКБ к этому инциденту, но и она провалилась", - подчеркнул президент.