МИД России о предстоящей встрече Мамедъярова и Налбандяна

Контакты со сторонами нагорно-карабахского конфликта продолжатся вне зависимости от графика встреч глав МИД России, Азербайджана и Армении на Мюнхенской конференции по безопасности, сказала на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт ведомства.

По ее словам, Россия сейчас согласовывает возможный график встреч в Мюнхене, в том числе с главами МИД Армении и Азербайджана.

О том, будут ли проведены встречи, будет объявлено позже, сказала Захарова.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что Москва старается организовать встречу на уровне глав МИД Азербайджана, России и Армении, и Баку дал свое согласие на эту встречу.

«17-19 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности, в рамках этой конференции планируется встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал министр.