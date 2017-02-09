На Ближнем Востоке уничтожили одного из косовско-албанских главарей ИГИЛ

Бывший имам исламской общины самопровозглашенной республики Косово и влиятельный член ИГИЛ Ридван Хакифи убит в ходе боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает в четверг Радио и телевидение Косово (РТК), передает РИА Новости.

"Весть о смерти Хакифи, известного также под прозвищем Ал-Косови, подтвердила его семья. Исламская община и полиция в Гнилане также получили сообщение о его смерти, но никто не захотел комментировать", — передает телеканал.

Был ли террорист убит в Сирии или Ираке, не уточняется. Уроженец косовского города Гнилане Хакифи был известен как ближайший соратник одного из главарей ИГ косовара Лавдрима Мухаджери.

В ноябре 2016 года косовская полиция арестовала 19 членов террористической группы, связанной с ИГ, которых подозревала в подготовке терактов на территории региона, в том числе на футбольном матче Албания-Израиль 12 ноября в городе Эльбасан.

По версии следствия, террористы были разделены на группы, которые дистанционно координировал Мухаджери. Группы должны были действовать по отдельности, но согласованно, получая от Мухаджери и Хакифи, находившихся в Сирии, инструкции и сведения о целях, которые должны быть атакованы.

В начале января полиция самопровозглашенной республики Косово в комментарии РИА Новости опровергла сообщения европейских СМИ о возвращении в Косово Мухаджери с 400 террористами, среди которых, как предполагается, мог быть и Хакифи.

В середине января суд в Приштине приговорил семерых косовских албанцев к различным срокам лишения свободы за членство в террористических группировках на Ближнем Востоке. Следствие в отношении Ирфана Хакифи – брата погибшего Ридвана — продолжается.