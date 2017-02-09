МИД России: «Москва положительно оценивает отношения с Азербайджаном»

Можно лишь согласиться с той позитивной оценкой российско-азербайджанских отношений, которую дал недавно посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в России посла Бюльбюльоглу считают не просто дипработником, но звездой, и очень его любят.

Комментируя сделанное накануне послом заявление о том, что отношения Москвы и Баку находятся на высшей точке развития, Захарова отметила, что «нет пределов совершенству».

Ранее в пресс-центре "Парламентской газеты" чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу заявил, что отношения России и Азербайджана достигли высшей точки развития - причем такая стабильность дорогого стоит.