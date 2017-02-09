Министр юстиции Румынии Флорин Йордаке на фоне продолжающихся в стране протестов подал в отставку. Об этом, как сообщило Reuters, он заявил журналистам, передает ТАСС.

"Я подал прошение об отставке. Я утверждаю, что все, что я делал, было законным", - подчеркнул Йордаке.

Протесты, связанные с намерением правительства амнистировать осужденных по обвинению в коррупции, начались в Румынии с 22 января. Их участники утверждали, что после принятия правительством изменений в Уголовный кодекс и постановления об амнистии заключенных на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники.

На фоне непрекращающихся беспорядков Министерство юстиции Румынии отказалось от скандального законопроекта, который уже был передан в Высший совет магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров).