В здании Сабунчинского районного суда продолжился процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

Очередное заседание началось с обещания судьи Габиба Гасанова пожаловаться на защитников обвиняемых в Коллегию адвокатов за недопустимое в суде поведение. Подвигло его на это, видимо, то, что все адвокаты явились на заседание с опозданием, однако возникшая после этого напряженность ощущалась в зале весь день.

Сначала суд вернулся к рассматриваемому уже несколько раз эпизоду с рестораном «Хатира».

Первым показания в качестве свидетеля давал старший исполнитель Службы судебных исполнителей Геокчайского района Хикмет Гулиев, ранее занимавший такую должность в Кюрдамире.

Свидетель заявил, что хозяин ресторана «Хатира» Садияр Тагиев обратился в суд, потребовав освободить дорогу к его объекту, которую перекрыла компания RAF-2006. Суд вынес решение в пользу истца, обязав открыть доступ к объекту. Однако, когда С.Тагиева пригласили в суд, чтобы решить формальности с вынесенным решением, он не явился. Не пришел он и по вторичному вызову.

Тем временем директор RAF-2006 Фаттах Сеидов сам пригласил судебных исполнителей на спорную территорию, где показал забор из металлической сетки высотой в один метр, установленный для предотвращения выпаса крупного рогатого скота.

Когда адвокаты Човдарова спросили у Шехмана Иманова, почему его племянник С.Тагиев не явился в суд даже после того, как был удовлетворен его иск, потерпевший промолчал.

Выступивший затем председатель муниципалитета села Моллакенд Нофель Гасымов рассказал, что после 2000 года ресторан «Хатира» бездействовал. И связано это было, по его словам, с тем, что после смерти Малика Иманова его сын Шехман не смог справиться с управлением объектом.

«К тому же к 2000 году в районе открылось много новых ресторанов и кафе, «Хатира» растеряла клиентов», - подчеркнул свидетель.

А компания RAF-2006, отметил Н.Гасымов, создала в районе крупное хозяйство, однако проговорился, что участок в долгосрочную аренду был выделен по распоряжению главы Исполнительной власти Кюрдамира. Между тем единственным человеком, кто бы мог распоряжаться этой землей, был он сам – глава сельского муниципалитета.

Н.Гасымов также добавил, что в настоящее время районный суд проводит проверку для аннулирования договора об аренде земли компанией RAF-2006.

Однако ответить на вопросы сторон процесса этот свидетель не смог. Судья даже был вынужден прервать адвоката Кямандара Насибова, потребовав, чтобы свидетель Н.Гасымов покинул зал. После этого в зале суда обстановка накалилась, и между судьей и адвокатом произошла перепалка.

Это не понравилось защитнику, отреагировавшему репликой: «Это не суд, а сумасшедший дом!». Воспользовавшись перепалкой, обвиняемый Акиф Човдаров поднялся с места и заявил буквально следующее: «Это не суд, а порнография!».

«Контролируй свои слова!» - одернул подсудимого переключившийся на него судья.

Внести свою лепту в стихийную дискуссию решил и адвокат С.Расулов. «Слово «порнография» есть даже в Уголовном кодексе, и это отнюдь не ругательство», - уточнил он.

Через некоторое время обмен любезностями участников суда поутих, и слово было предоставлено очередному свидетелю – Закиру Иманову, дяде потерпевшего Ш.Иманова.

В своих показаниях свидетель настаивал, что владельцы земли перекрыли дорогу к ресторану его племянника. Отвечая на вопрос адвоката, З.Иманов утверждал, что А.Човдарова он не знает и слышал только о Фаттахе Сеидове.

Сторона защиты потребовала, чтобы зачитали показания, которые З.Иманов дал на следствии. Оказывается, в ходе следствия этот свидетель во всем обвинял Акифа Човдарова и утверждал, что RAF-2006 принадлежит генералу.

По этому поводу между адвокатом Човдарова Джавидом Рзазаде и Закиром Имановым произошел примечательный диалог.

«Что такое RAF-2006?» - спросил защитник у свидетеля. «Откуда я знаю? Может, какая-то электрическая компания», - ответил З.Иманов. Адвокат: «Но на следствии вы говорили, что это компания Акифа Човдарова».

В итоге свидетель признал верными свои показания на следствии, но стал пояснять, почему на суде решил сказать другое.

Защитник К.Насибов собрался было что-то еще спросить у этого свидетеля, но судья прервал его, потребовав, чтобы З.Иманов покинул зал заседаний. С.Расулов пытался протестовать, но судья Г.Гасанов, не слушая его, вызвал следующего свидетеля. Возмущенный адвокат тоже вышел из зала, демонстративно хлопнув дверью.

Далее суд рассматривал эпизод с потерпевшим Зауром Ибрагимовым. Напомним, на прошлом заседании суда З.Ибрагимов заявил, что передал через Акифа Човдарова 525 тысяч долларов Эльдару Махмудову.

На этот раз показания давал полковник Ариф Гараев, сразу отметивший, что он долгие годы работал с Акифом Човдаровым. Свидетель заявил, что его племянника Руслана Гараева однажды вызвали в МНБ. Брат свидетеля позвонил ему и попросил, чтобы он узнал у Човдарова, зачем МНБ понадобился его сын. По словам Арифа Гараева, на этом проблема с племянником была решена.

«Никто у него денег не вымогал и ни в чем не обвинял. Однако однажды я стал свидетелем разговора двух таксистов на рынке «Тезе базар». Один жаловался другому, что у него много долгов. И тогда второй таксист посоветовал ему отправиться в суд и дать показания на Човдарова. Мол, тогда у него очень быстро появятся деньги, чтобы отдать долги», - поведал сослуживец Човдарова.

Сам же Човдаров по этому эпизоду заявил, что хотел завести в Грузии общий бизнес с Русланом Гараевым и его друзьями, а потому и пригласил его в МНБ.

Затем был вызван свидетель Рамиз Агаев, которого в суд доставили в наручниках и под конвоем. Р.Агаев утверждал, что у него был общий бизнес с Зауром Ибрагимовым, которому он задолжал миллион долларов. Чтобы вернуть долг, он передал З.Ибрагимову 500 тысяч долларов и фермерское хозяйство «Джейхун», расположенное в Геокчае.

Свидетель Ильгар Магеррамов рассказал, что его брат-близнец Вугар Магеррамов работал директором компании AyTel, которая принадлежала Эльдару Махмудову.

Напомним, Заура Ибрагимова обвиняют в том, что его компания кинула AyTel на 550 тысяч долларов, но З.Ибрагимов заплатил Човдарову 535 тысяч долларов, и дело замяли.

И Магеррамов заявил, что его брат Вугар именно тогда, то есть в сентябре 2009 года, пропал без вести и с тех пор о нем ничего не известно. Он также счел нужным сказать, что, к сожалению, уже нет в живых водителя брата, который явно что-то знал об его исчезновении, но тогда дать показания не решился. «Он сказал нам, что унесет эту тайну в могилу», - заметил свидетель.

Согласно материалам следствия, В.Магеррамов был вызван в МНБ в 2009 году, после чего пропал без вести.

Последним на заседании выступил потерпевший Эльтон Алиев, когда-то работавший заместителем главы «Техникабанка». В 2007 году двое сотрудников МНБ задержали его на работе и доставили в министерство, где продержали восемь часов.

«Мы поднялись на лифте, уже не помню, на какой этаж. В какой-то комнате я просидел восемь часов, потом мне дали телефон и приказали, чтобы я вызвал в МНБ своего отца. Я позвонил отцу и попросил его прийти», - показал потерпевший.

Отметим, что Э.Алиев одновременно является обвиняемым по делу о мошенничестве (продавал одни и те же квартиры разным людям) и содержится под домашним арестом. Его отец, основатель ЖСК Badukubə Насиб Алиев, осужден на 13 лет, пять из которых уже отсидел. По словам Э.Алиева, Акиф Човдаров получил от его отца сначала 350 тысяч, а потом еще 80 тысяч.

Адвокаты Акифа Човдарова сочли нужным обратить внимание суда на некоторые факты из дела Эльтона Алиева, отраженные в материалах следствия.

Выяснилось, что следователь Фуад Алмамедов примерно год назад допрашивал Э.Алиева, содержавшегося тогда в следизоляторе в Кюрдаханы, в качестве свидетеля. Допрос длился примерно полчаса, а сразу после этого тот же следователь допросил его уже как потерпевшего. За те 35 минут, что прошли между двумя допросами, Э.Алиев был признан потерпевшим по делу, и протокол об этом составил следователь Вугар Насиров, который в Кюрдаханы вообще не приезжал.

Адвокаты сомневаются, как за 35 минут можно было успеть этапировать обвиняемого в центр города, признать его потерпевшим и отвезти обратно в СИЗО Кюрдаханы.

В конце заседания, как обычно, слово было предоставлено обвиняемому Акифу Човдарову, который на этот раз решил опровергнуть показания Эльтона Алиева.

«Я работал в МНБ на первом этаже, и если этот якобы потерпевший говорит, что он попал ко мне на лифте, то он врет. Тестем этого парня был прокурор, который дружил со мной. В мое управление поступило три заявления на этого парня и его отца. Его покойный тесть позвонил мне и попросил помочь своим зятю и свату. Объяснив, что у нас три зарегистрированных заявления на них, я предложил послать это дело к нему, чтобы он сам его закрыл. Так мы и сделали.

Да, в этой стране нет человека, который бы произвел больше арестов, чем я. Всего я, думаю, арестовал три-четыре тысячи человек. Никто из нас не святой, бывало, и я шил, как говорится, дело. Но в моих делах всегда не менее 80% было от реального состава преступления, а 20% я уже сам домысливал, чтобы посадить человека.

А в делах, что сегодня здесь рассматриваются, всё от и до сфабриковано. Прокуроры на одном пустом земельном участке состряпали дело без всяких на то оснований. Разве же так можно?..» - возмущался Акиф Човдаров.

Очередное заседание суда состоится 13 февраля.