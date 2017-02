Трамп: «Маккейн разучился побеждать»

Известный сенатор-республиканец Джон Маккейн не должен высказывать свое мнение об успехе военных операций США, он давно уже разучился побеждать. Такое мнение выразил президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС.

Sen. McCain should not be talking about the success or failure of a mission to the media. Only emboldens the enemy! He's been losing so....