Трамп: «Маккейн разучился побеждать»

Известный сенатор-республиканец Джон Маккейн не должен высказывать свое мнение об успехе военных операций США, он давно уже разучился побеждать. Такое мнение выразил президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС.

Sen. McCain should not be talking about the success or failure of a mission to the media. Only emboldens the enemy! He's been losing so.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

«Сенатору Маккейну не следует рассуждать об успехе или провале нашей операции в беседах со СМИ. Это лишь подбадривает противника! Он проигрывает уже настолько долго, что он разучился побеждать», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Американский лидер указал на то, что США сейчас «увязли в конфликтах» по всему миру.

Ранее Маккейн заявил о том, что не считает проведенный ранее американским спецназом рейд в Йемене успешным.