Президент Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией. Если США самоустранятся, Европе придется самой заботиться о своей обороне.

Но насколько хорошо смогут вооруженные силы Европы противостоять России? Газета Aftonbladet рассчитала это с помощью двух экспертов.

С США в качестве лидера военная мощь НАТО сильно превосходит силы России. Но неуверенность распространилась по Европе, и на фоне того, что многие эксперты считают конфликт с Россией все менее невероятным, встает вопрос: смогла бы самостоятельно Европа вести войну за Балтику?

Военные силы России были описаны в докладе шведского Института тотальной обороны. По этим оценкам, Россия в состоянии вести одновременно две наступательные операции, используя силы в 150 тысяч человек, разделенных на 14 бригад по каждому направлению.

«Этому были посвящены их учения», — говорит Фредрик Вестерлунд (Fredrik Westerlund), аналитик по вопросам безопасности Института тотальной обороны.

Если все силы будут сконцентрированы для одного нападения, то в нем могут участвовать до 19 бригад.

«Но мы не уверены, что у них продумана логистика и есть транспортные ресурсы для того, чтобы провести такую крупную операцию. Таких учений у них еще не было», — говорит Фредрик Вестерлунд.

Сравнивать военные силы, подсчитывая, сколько танков или самолетов имеет каждая страна, — способ, рождающий множество неточностей и проблем. В случае России такое сравнение особенно сомнительно, так как огромный запас военных ресурсов, доставшийся ей по наследству от Советского Союза, легко может дать все основания считать русских сильнее, чем любой потенциальный противник.

Но важнее всего в настоящий момент то, что русские не могут оперативно достать свои запасы из закромов и пустить их в ход.

Исследовательский центр International institute for strategic studies в своем ежегодном докладе «Военный баланс» проводит различие между используемыми боевыми машинами и теми, что находятся в запасе. Число боевых машин в активной эксплуатации оценивается в 2 950.

«2 950 штук — это гораздо ближе к реальному количеству», — говорит Фредрик Вестерлунд.

Как обстоят дела с оборонными возможностями Европы?

Три государства, вооруженные силы которых заслуживают внимания, — это Франция, Великобритания и Германия, и все они в плохом состоянии.

К 2020 году у Великобритании будет одна легкая воздушно-десантная бригада и одна механизированная дивизия (три бригады) с бронетранспортерами и танками, но в ближайшие месяцы только одна из них могла бы вступить в бой.

У Франции самая сильная армия в Европе, состоящая из двух дивизий, в каждой из которых по три бригады.

«Но французы очень заняты внутренней террористической угрозой, а также выполнением серьезных обязательств на Ближнем Востоке и в Африке. В нынешнем состоянии французская оборона стоит на коленях. Мне трудно представить, чтобы они смогли выделить больше пары бригад, одну легкую и одну тяжелую», — говорит Роберт Дальшё (Robert Dalsjö), аналитик по вопросам безопасности в Институте тотальной обороны.

«У немцев тоже все очень плохо, им не хватает запчастей, а многое из их оборудования просто-напросто не работает. Немцы знают о своих проблемах, и если они будут вливать в эту область больше денег, то через несколько лет результат будет. А сейчас они могли бы выделить одну-две бригады, я думаю. Возможно, Нидерланды поучаствовали бы с одной бригадой, в одной общей дивизии с немцами».

Не принимать в расчет Италию и Испанию

Роберт Дальшё не считает, что нужно принимать в расчет Испанию и Италию. У них никогда не было войск в Центральной Европе, а Испания вступила в НАТО лишь в 1982 году. Дании и Новергии, возможно, удастся собрать по батальону.

«У Исландии ничего нет, Люксембург пошлет свои соболезнования, Бельгия отправит пачку шоколада. Чехи, словаки, венгры… возможно, помогут чисто символически. Может, по батальону от страны», — говорит Роберт Дальшё.

Самый важный игрок с европейской стороны, вероятно, Польша.

«У них гораздо больше вооруженных сил и они в лучшем состоянии, кроме того, с политической точки зрения Польша настроена использовать армию. Во всяком случае, так было до того, как они выбрали это новое правительство, после чего многие ушли в запас, а в офицерском составе были проведены чистки. Не исключаю, что они смогут собрать четыре или пять бригад, но это лишь мое предположение», —рассуждает Роберт Дальшё.

Швеция с грехом пополам может отправить в бой одну бригаду, Финляндия, возможно, три.

Всего, по самым оптимистичным подсчетам, получается 18 европейских бригад.

«На то, чтобы их собрать, нужно минимум три недели, если пустить на это все силы. Так что, если прибалты не окажутся мастерами затягивания войны, речь пойдет уже об операции по возвращению территории, а это гораздо сложнее», — утверждает Роберт Дальшё.

Преимущества русских

Русские военные соединения отличаются более высокой боеспособностью и боеготовностью по сравнению с европейскими, считает Фредрик Вестерлунд. Кроме того, преимущество России — наличие единой иерархии принятия решений. Европе же придется задействовать минимум 15 стран с разным руководством, чтобы собрать армию, равную армии России.

«Но если оценивать качество и количество соединений, не обязательно, что у России будет преимущество, особенно на протяжении длительного времени. Все-таки ресурсы стран НАТО значительно больше», — добавляет Фредрик Вестерлунд.

Роберт Дальшё считает, что Россия могла бы успеть захватить Прибалтику до того, как туда подоспеет подкрепление, и говорит, что она будет защищать завоеванное с помощью ядерного оружия.

«Если США скажут: «Мы не участвуем», каков шанс, что Франция или Великобритания захотят пойти на национальное самоубийство ради Прибалтики?» — задается вопросом он.