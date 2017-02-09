 

Армянская «гонщица» Багдасарян не явилась в московский суд

 

Участница гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян не пришла в суд, где должен был рассматриваться вопрос о лишении ее водительских прав, сообщает «Мир 24».

Автомобиль, похожий на машину скандальной стритрейсерши, появился возле здания суда, однако из него так никто и не вышел. Следующее заседание по делу Багдасарян состоится 21 марта.

Ранее участницу скандальных гонок приговорили к обязательным работам за многочисленные просроченные штрафы, а Савеловская прокуратура Москвы направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав. Иск был связан с медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами, которые были обнаружены у Багдасарян.

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Армянская «гонщица» Багдасарян не явилась в московский суд
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