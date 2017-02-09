 

12 конкурентов Эльхана Мамедова Кого изберут в Исполком УЕФА?

Автор: Отдел спорта 

Объявлен итоговый список кандидатов на избрание в Исполком УЕФА.

На восемь мест в исполкоме претендуют 13 кандидатов, среди которых и генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

В числе его соперников серьезные претенденты, занимающие руководящие посты в своих федерациях: Збигнев Бонек (Польша), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Джон Делани (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Рейнхард Гриндель (Германия), Мариос Лефкаритис (Кипр), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Михаэль ван Прааг (Голландия) и Сервет Ярдымчы (Турция).

Выборы состоятся 5 апреля в Хельсинки на Конгрессе УЕФА.

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