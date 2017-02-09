Путин позвонил Эрдогану

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили взаимодействие в Сирии по борьбе с боевиками экстремистских организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков ИГИЛ и других экстремистских организаций», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается также, что стороны подтвердили свою готовность активно содействовать дальнейшему продвижению астанинского и женевского процессов по урегулированию конфликта в Сирии.